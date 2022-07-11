國際影像｜西班牙最大奔牛節回歸　疫情下睽違兩年　氣氛激烈如初

西班牙最大型的奔牛節——北部城市潘普洛納（Pamplona）的聖費爾明節（San Fermín），受疫情影響停辦兩年後終於回來了。沉寂了兩年，連當地的市民都以為，聖費爾明節受疫情挫停兩年後，人氣回升需時；結果，今年節慶一開始，大街小巷以至街旁住宅的露台上都堆滿了人，今年的畫面跟疫情前每年盛況幾乎無分別。

無分別的還有當中的爭議，動保團體今年仍如往年，在節慶週前一天於潘普洛納抗議奔牛節對牛隻的不人道殘害；同時間，奔牛的人群受傷者眾，仍然不負其為世上其中一個最危險節日之盛名。傳統與難得瘋狂的契機成為它歷久不衰的稟性，潘普洛納的街巷似乎會繼續按時染上各種紅，像太陽會如常升起一樣。

攝影：美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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