烏克蘭・圖輯｜戰事未完青年號召救城鄉　廢屋開派對寓重建於玩樂

俄烏戰爭踏入第6個月，烏克蘭境內仍有戰事，但也有地區被戰火洗禮後，終得以喘息。不過，這些地方不僅已是人去樓空，不少房屋被炮轟後損毀嚴重，完全作「死城」狀。

烏克蘭有一個志願組織「Repair Together」自戰爭開始後成立，為了重建這些被炮轟至支離破碎的城鎮與社區，他們以不同的活動或主題號召人們，一同到這些地方至少將瓦礫清理乾淨，建立可重建的條件。在2022年7月23日，「Repair Together」便來到烏克蘭北方的亞希德內村（Yahidne），以戶外狂野派對（rave party）作招徠，號召年青人邊做重建義工邊玩樂，同時以音樂與相聚的時間，抵抗對國家戰事未解的沉鬱。

攝影：Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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