【7月精選影像】歷來最熱7月　倪匡逝世　MIRROR演唱會嚴重事故

7月1日，李家超在國家主席習近平監誓下就任第六屆行政長官，率其班子正式開始施政。習近平亦完結訪港行程，同日下午乘高鐵專列離港。

人氣男團MIRROR的演唱會出現嚴重事故，一塊懸掛在舞台上方的大型LED屏幕墮下，壓倒舞蹈員，目前仍有一人留醫深切治療部。知名導演羅啟銳、科幻小說巨擘倪匡，以至大熊貓安安相繼在月內逝世，港人無不感嘆惋惜。

本月天氣變幻，月初迎來強烈熱帶風暴暹芭，天文台掛出了今年首個8號風球，暴風雨持續超過20小時。然而7月後半本港卻變「蒸爐」，截至31日本月的酷熱日數是1884年有記錄以來單月最多，是最熱7月。

「01影像」精選7月份精彩照片，以影像回顧本月城中大事。

攝影：《香港01》攝影部、勞顯亮

圖片編輯：蘇煒然

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