【國際影像】伊朗克政治勢力拉鋸　難成共識無法選出新政府

伊拉克去年10月大選，惟至今無法選出新政府，陷政治僵局。什葉派教士薩德爾（Moqtada al-Sadr）領導的「薩德爾運動」雖在選舉中大幅擴張議席，但未及絕對多數，也未能跟對手勢力，親伊朗的「協調架構」（Coordination Framework）及其盟友達成共識。大選至今超過290日，創該國最長無政府紀錄。

「薩德爾運動」73名議員在6月辭職，但未放棄其政治影響力，繼續反對對手勢力提出的新政府人選，也號召民眾運動施壓。薩德爾的支持者於7月27日闖進國會大樓示威，在薩德爾勸說下一度退去，但30日再度佔據國會大樓，並計劃長期靜坐抗議。兩股勢力互不相讓，矛盾也逐漸從國會擴散至民眾之間的對立。連日衝突有超過100人受傷。

攝影：美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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