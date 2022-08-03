佩洛西訪台．圖輯｜降落松山機場　接受卿雲勳章　台海局勢變

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）率團訪問亞洲，並在中方的強烈反對聲音中抵達台灣。她乘坐的專機SPAR19昨晚（2日）降落台北松山機場，今早拜會台灣立法院，之後到總統府跟蔡英文會晤。

佩洛西見傳媒時指美方不會背棄台灣，保障台灣及全世界民主的決心堅定不移。她又提及香港，稱香港「一國兩制」失敗。其後她到景美人權文化園區，與香港銅鑼灣書店老闆林榮基、八九民運人士吾爾開希等見面。佩洛西在下午5時結束近19小時的行程，SPAR19於6時起飛離開台灣。

中方對佩洛西訪台表示嚴厲譴責，禁止多項台灣進出口商品，並預告明日起在台灣附近多個海域和空域，進行軍事演訓行動。

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

展開