國際影像｜黎巴嫩大爆炸兩周年　仍無人問責　家屬憤怒抬棺示威

2020年8月4日，黎巴嫩貝魯特一個港口貨倉發生史上其中一場最嚴重非核相關大爆炸，造成218人死、逾6500人傷，多人失蹤，近30萬人無家可歸。兩年過去了，涉事的官員、單位在各種包庇下，還未有人被查，遑論追究責任。反之，黎巴嫩近期經濟崩潰得可能會成為繼斯里蘭卡後另一個破產的國家，生存問題在前，也就更難向政府施壓求公義。

就在事故快兩周年的節骨眼上，那個如同紀念碑的倉庫殘骸又發生火災，且悶燒了數周沒有被救熄，部分結構因而倒塌造成巨響與濃煙，喚醒了人們對爆炸的恐懼和憤怒。2022年8月4日，貝魯特的國會、法院與港口外都有示威，高聲疾呼他們並未忘記那場絕對的人禍。

攝影：美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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