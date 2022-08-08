國際開版｜非洲南方小國深山藏滑雪場　窮鄉僻壤發展另類機遇

8月，正當身處北半球的我們熱到受不了時，南北球則是過冬途中。非洲的南部有個全球最大的國中國，名叫萊索托（Lesotho），她的國境完全被南非包圍着，全域為位處於海拔1000米以上的高原，讓她成為非洲罕見冬天會下雪的地方，且她的雪量，足以支持非洲鮮有的滑雪度假村。

這家名為Afriski 的滑雪度假村位於萊索托東北面的山區，它的出現讓不少不甚富裕的南非人或其他非洲人，都能稍稍一嘗滑雪的滋味。該處更會舉行各類滑雪比賽，讓愛好者一試競賽滋味，互相交流並增進技藝，讓從國外回鄉的滑雪教練感觸良多，畢竟以非洲的地理氣候甚或萊索托的經濟情況來看，有機會滑雪聽起來更像天方夜談。

攝影：美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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