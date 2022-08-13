國際影像｜英國多區進入乾旱狀態擬限供水　水塘乾涸草地變色

歐洲熱浪持續，英國沒有因與歐洲大陸隔一個海峽而獨善其身，其部分地區未來數日氣溫將高達攝氏37度。伴隨而來的是少雨水的天氣，導致很多河流、水塘等水位創新低，甚至已乾涸，當中包括了泰晤士河源頭；不少原來綠草如茵的草地都乾成一片金黃，算是顛覆了人們對英國多雨的印象。

目前已經有多間供水公司已先行禁止用戶用水喉管灌溉植物、洗車和為泳池注水。英國傳媒報導，英國政府宣布英格蘭西南部、南部、中部及東部部分地區進入乾旱狀態，受影響民眾和企業或要面對限制用水的措施，例如不可以使用水喉管（hosepipe ban），長遠可影響農作物收成等。當局指雖緊急供水應安全，但乾旱情況恐怕維持甚久。

攝影：美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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