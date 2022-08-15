國際影像｜塔利班掌權一周年　女生求學秘密教室　惡法底下偷知識

8月15日，塔利班重新執政阿富汗滿一年。他們組建新政府時承諾作出改變，尊重女性權益，然而一年過去，大多數青年女孩仍然未能上學。

塔利班掌權後隨即禁止女性接受中學或以上教育，之後雖然一度計劃放寬，惟中學女生復課當天，塔利班臨時撤回決定，至今未再提出。渴望上學的女孩只能訴諸非正式的秘密學校，由老師、家長義工自行組織授課，但終究無法完全彌補正式學校的教育。

秘密學校理論上是違法的，幸未見當局嚴厲執法。「我不止教她們學校的知識，還教她們要爭取和捍衛自己的權利。」秘密學校的老師Sodaba Nazhand說：「他們仍是一樣的塔利班，但我們不能繼續是當年的女性了。」

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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