戈爾巴喬夫逝世．圖輯｜推動改革致蘇聯解體　寫冷戰時代最後一章

俄羅斯衛星通訊社報道，蘇聯最後一任領導人戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）因長期病患醫治無效，周二（8月30日）晚上在醫院離世，終年91歲。

戈爾巴喬夫1993年生於農民家庭，少年時加入共青團，逐步爬上權力頂峰。他在1985年當上蘇聯共產黨中央委員會總書記，成為蘇聯最高領導人。戈爾巴喬夫在任內推行政治、法制、經濟改革，和西方國家修補關係。

然而蘇聯經濟最終仍走向崩潰，1991年8月9日蘇共內部發動了一次失敗的政變，戈爾巴喬夫雖暫保權力，但國內動盪不減，他被迫在12月24日辭去蘇共中央總書記職務，並建議蘇共中央「自行解散」，翌日再辭任蘇聯總統，一個超級大國頓然瓦解，同時冷戰結束，世界走進新一頁。

攝影：美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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