【8月精選影像】何俊仁獲保釋　馬鞍風球半夜襲港　山頂纜車重開

本港新冠肺炎疫情再度升溫，政府推新的防疫措施，包括以「紅、黃、藍碼」分辨高風險人士，「紅碼」適用於所有確診者，而「黃碼」則暫時只適用於入境入士。前支聯會副主席何俊仁完成多項非法集結罪的刑期，惟仍然身負《港區國安法》案件還柙，他再向高等法院申請保釋並獲批准。

強烈熱帶風暴「馬鞍」月尾吹襲本港，帶來狂風暴雨，惟8號風球主要在深夜至清晨維持，「落波」後打工仔仍要營役上班。山頂纜車經過一年的修整終於重開，市民踴躍試搭新的第六代纜車。位於佐敦的兩塊霓虹燈招牌被政府勒令清拆，市民趕在招牌亮燈的最後一晚拍照留念。

「01影像」精選8月份精彩照片，以影像回顧本月城中大事。

攝影：《香港01》攝影部

圖片編輯：蘇煒然

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