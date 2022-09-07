國際影像｜缺天然氣德國人欲燒柴過冬　曾式微煙囪清潔業竟遇轉機

德國曾是全歐洲最大的俄羅斯能源買家，2021年55%天然氣都靠俄羅斯輸入。俄烏戰爭爆發後，對俄能源的依賴，導致德國在對俄制裁上投鼠忌器，而俄羅斯以減少天然氣供給作反制措施，亦即時湊效，德國出現能源危機。

俄烏停戰未見曙光，不少德國民眾都擔心，今年冬天無法使用天然氣保暖設備抵禦寒冷，幸好不少舊式住宅仍保留了火爐和煙囪。但是在燃點柴火之前，要先清理厚厚的灰塵、找技師檢查維修，甚或簽發安全證明。本已成為夕陽行業的煙囪清潔服務，近日竟接獲大量生意。從業員身穿傳統工作服到訪，若非因為他拿出各式現代電子設備工作，情境竟似回到了19世紀一樣。

攝影：Sean Gallup/Getty Images

圖片編輯：蘇煒然

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