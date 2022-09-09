英女王逝世・圖輯｜全球同悼英國君主　共同適應時代終結的第一天

自英女王病危消息傳出後，白金漢宮外開始有群眾聚集，電視台主播的衣著早已為喪事預備；下午時份白金漢宮外下了一場驟雨，隨後陽光抵至，居然帶來了兩道彩虹。接着，人們迎來的卻是：96歲的英女王，到底還是在當地9月8日下午與世長辭。

死訊像核彈，人們對英女王的懷念與感懷－－不只在英國境內，也在世界各地－－隨即迅速擴散。不少國旗都降下了，不少鮮花都被獻在地上，人們用各種方法展示女王的肖像，不同文化政見背景的地方，都有個悼念英女王的角落。縱使女王年事已高，離開並不教人意外，人們還是不捨，懷念一個時代的終結，感恩世界曾經有她。

這一天，人們如此適應失去英女王的第一天。

攝影：盧翊銘；美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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