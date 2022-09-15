英女王逝世・圖輯｜靈柩安放西敏廳開放瞻仰　國民趕送別萬人空巷

英女王伊利沙白二世逝世一星期，靈柩在英國時間14日下午5時起安放在西敏宮（即國會大樓）西敏廳內4天，並24小時開放供公眾人士瞻仰至國葬當天早上。當局預計全國會有超過70萬人趕來送別女王，而輪候進入西敏廳的隊伍早已沿着附近泰晤士河的天橋伸延到對岸，人龍長度數以公里計。

此前，英女王的靈柩13日從蘇格蘭運回倫敦後，晚上移送到白金漢宮由王室成員守夜，翌日早上由馬車移送到西敏廳；沿途經過白金漢宮外林蔭路、騎兵衛隊閱兵場（Horse Guard Parade）、白廳一帶政府機關，最後到達國會大樓。英女王包括查理斯三世四名子女、皇儲威廉及哈利王子全程跟隨靈柩前行，民眾夾道送別，場面極盡哀榮。

攝影：美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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