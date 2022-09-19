英女王逝世・圖輯｜瞻仰靈柩時段結束　子孫輪流守靈民眾通宵致意

英女王伊利沙白二世的靈柩公眾瞻仰時段，今日（19日）終於來到尾聲，由上周三（14日）開始前到完結前一日的深夜，倫敦泰晤士河畔輪候進入西敏廳的人龍動輒數以公里計。大多數民眾輪候超過10小時，抵着烈日與冷夜換來一刻鞠躬與致意的機會，包括沒使用特權的球星碧咸以及前首相文翠珊。

禮堂以外的世界，不同角落都堆上一片又一片的花海，為的只是一位你未必有機會接觸過的女子。人們對英女王的敬意，連日來在各地爆發，比起她的身份地位，她恪守地位賦予的義務及尊嚴的決心與舉止，教人不分立場地心悅誠服。這些誇張的人龍，或會與英女王一同走進歷史，畢竟能有這樣號召力的人，在現今世界中可一難再。

攝影：美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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