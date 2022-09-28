【國際影像】俄羅斯動員掀離境潮　應召或逃役　離別皆難避免

俄羅斯總統普京宣布局部動員，預計徵召30萬預備役軍人，卻引發了一輪離境潮。動員令公布當天，俄羅斯前往外國的機票價格飆升並火速售罄，之後的一周俄羅斯接壤芬蘭、格魯吉亞、哈薩克等地的邊境都有跨境人潮，甚至出現長長車龍。

不少俄羅斯人不願服兵役，寧願離開家園，有的帶同家人，有的獨自一人。儘管俄羅斯稱媒體報導誇張失實，多國公布最近一周俄羅斯人入境數字，格魯吉亞有53,000人，哈薩克有98,000人，芬蘭有43,000人，三個國家已接收了19.4萬人。

留下來願意服役的人，也不能避免離別。雖仍未正式上戰場，但俄羅斯各地徵兵中心外，不難見到新兵與家人道別的情景，或相擁或吻別，俱為未來而惆悵。

攝影：美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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