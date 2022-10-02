【9月精選影像】安達臣道冧天秤　入境改「0+3」　港人緬懷英女王

新冠肺炎疫情反彈在9月迎來高峰，單日確診數字一度破萬，然而在全球「共存」的大趨勢下，本港亦在試探復常路線。9月1日開學日學生可回校上半日面授課堂；9月26日檢疫實施放寬至「0+3」，入境人士不必再入住檢疫酒店；「430」疫情記者會亦迎來「大結局」。

秀茂坪安達臣道地盤的一座天秤（塔式起重機）突然倒塌，造成3死6傷。北角東寶小館、志記鎅木廠相繼走到終結，只能留在回憶裏。說到回憶，英女王伊莉莎白二世的噩耗自地球另一邊傳來，港人紛紛前往英國駐港總領事館獻花，大排長龍簽寫弔唁冊，向「事頭婆」致意。

「01影像」精選9月份精彩照片，以影像回顧本月城中大事。

攝影：《香港01》攝影部

圖片編輯：蘇煒然

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