【國際影像】印尼球場人踩人　過度狂熱釀慘劇　燭光花瓣念亡魂

10月1日印尼發生人踩人慘劇，當日一場印尼甲組聯賽，阿雷馬對帕爾斯巴亞，阿雷馬23年來首次在主場敗給帕爾斯巴亞，惹狂熱球迷衝入球場草地，投擲水樽雜物推翻警車，甚至在球場外生事。警方發射催淚彈驅散，人群湧向出口卻在慌亂中跌倒，釀成人踩人。當地官員一度稱174人死亡，核對資料後修正為125死，然而超過320人的傷者之中，部分情況仍然危殆，不排除死亡數字會繼續增加。

「球場變成了煙霧瀰漫的戰場」Rizky結伴表兄弟去看球賽：「我眼睛感到灼熱和疼痛，看不清環境又頭暈，之後眼前一黑暈倒過去……醒來時已在急症室。」他的表兄弟卻因頭部受傷最終不治。這次是印尼歷來最嚴重的體育相關意外事件。

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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