【二十大．開幕圖輯】習近平：十年譜出中共、中國歷史性勝利

中國共產黨第二十次全國人民大會（簡稱二十大）今日（16日）在北京開幕，為期7天至22日閉幕。大會將聽取和審查中央委員會、紀律檢查委員會的工作報告、審議《中國共產黨章程（修正案）》，並會選舉新一屆的中央委員會和紀律檢查委員會；習近平會否連任第三屆是今次大會的焦點之一。

習近平於開幕演講中提到香港，「依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，落實『愛國者治港』原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。」又稱準確推進「一國兩制」實踐，保持長期穩定發展良好態勢。台灣方面他則表示「堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力」。

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

展開