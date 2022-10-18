【烏克蘭．圖輯】基輔再受襲擊　俄軍無人機呼嘯　帶來死亡和恐懼

周一（17日）烏克蘭首都基輔發生多次爆炸，有建築物起火，甚至被炸毀半邊。烏方指攻擊來自俄軍的無人機，分批4次攻擊，基輔烏軍擊落13架，但仍有5架對基輔造成了破壞，並導致4人死亡。

通訊社記者拍到無人機在天空中飛行的畫面，辨認出是伊朗製無人機。這種小型無人機並非在空中投放炸彈，而是直接撞擊目標「自殺式」造成破壞，它可攜帶炸藥相對少，飛行速度也較慢，但成本比巡航導彈便宜得多，可大規模使用，反更易突破防守。烏方憂慮類似的無人機攻擊會成為新的常態。

「整夜、整晨，敵人都對平民進行恐嚇。」烏克蘭總統澤連斯基指責俄軍：「俄方沒能在前線戰場佔優，轉而用恐嚇去彌償軍隊的失敗。」

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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