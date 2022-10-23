二十大・圖輯｜新任政治局常委亮相　四新人晉領導李克強明年退任

中共二十大昨（22日）閉幕，國務院總理李克強等不在中央委員之列，讓人關注國家主席習近平第三任期的國家領導層景象如何。今日（23日）新一屆中央政治局常委見記者，7名常委排名依次為習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥及李希。當中十九大4名常委退任，李強、蔡奇、丁薛祥、李希進入常委名單，成為新一代領導人。

昨日二十大閉幕後，李克強已確定明年「兩會」後卸任總理，退出最高領導層。閉幕席間出現插曲，前國家主席胡錦濤中途被攙扶離場，臨行前與習近平打招呼及輕拍李克強左肩，舉止注目。新華社晚上在twitter指胡當時因身體不適轉到會場隔鄰的房間休息，「現在他已好很多」。

攝影：Getty Images、美聯社、新華社

圖片編輯：周穎瑤

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