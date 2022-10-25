【國際影像】克什米爾柳樹稀疏　板球球拍缺原料　柳木工業陷困境

克什米爾以出產優良板球球拍聞名，幾乎都以全人手製作，每年生產近百萬塊球拍，行業養活數以萬計的人。然而商店裏一排又一排克什米爾柳木球拍的盛況，在未來可能會消失。

柳樹原本不是克什米爾的原生植物，是19世紀被英國佔領時期引入作為冬天燒柴用的木頭，曾經大量種植。而印度對板球的熱愛，則催化了克什米爾的球拍工業。然而近年砍伐的柳樹愈來愈多，種植的人卻一直減少，當地人轉型種楊樹，因楊樹生長較快，出售楊木製造的夾板收入更高。「如果未來幾年不解決柳木短缺，克什米爾將不會再有球拍生產。」球拍出口商Fawzul Kabeer說。

攝影：Dar Yasin／美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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