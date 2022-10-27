國際影像｜黎巴嫩遣送敘利亞難民計劃重啟　麵包與安全成選擇關鍵

2022年10月26日，在黎巴嫩接壤敘利亞的邊境城鎮Arsal，出現很多載滿家當雜物的大貨車。車上同時載着一戶戶敘利亞難民，他們總數約750人，準備通過官方受疫情影響一度中斷的回國計劃，重返家園。

回國並不代表敘利亞國內局勢已穩，黎巴嫩國內卻有聲音直指難民與國內經濟崩潰有關，當地逾百萬敘利亞人亦同時受害其中，生活更見困難。黎巴嫩指參與回國計劃的難民都是自願的，名單會先由敘利亞政府過目及篩選，不受歡迎的將不予回國。此說法卻不為外國人權組織及部分難民所相信，敘國政府會否反口捉拿回國者未必可知，以致打算回敘的難民只屬少數。邊境哪一方才較不「地獄」，恐怕只有難民自己知道。

攝影：美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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