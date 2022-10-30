韓國梨泰院人踩人．圖輯｜萬聖派對變慘劇　小巷中人踩人逾150死

韓國10月29日晚一個萬聖節活動發生人踩人事件，造成至少153人死亡，82人受傷，死傷者多數為20多歲年輕人。

事發在首爾梨泰院商業區，受疫情影響，大型派對活動已停辦三年，今年是措施放寬後首年復辦，參加人數較疫前暴增，估計超過10萬人。人群在漢密爾頓酒店旁邊一條小巷互相擠擁，終於導致多人跌倒並被壓住，無法呼吸。現場環境狹窄令救援變得困難，救護員只能逐一將傷者抬出，不少人被救出時「心臟驟停」，大街上躺滿一排又一排傷者，醫護人員忙於進行心肺復甦急救。

韓國總統尹錫悅事後發表講話，宣布全國哀悼，指治療傷者、支援死者家屬是政府目前最優先工作，並下令徹查意外成因。

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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