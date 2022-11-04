烏克蘭・圖輯｜私人動物園近彈盡糧絕　飼養員留守與動物同步過冬

「不幸地，因為戰爭，我們這個動物園正處於接近悲劇的狀態。」位於烏克蘭首都基輔近郊的私人動物園「Zoo XII Months」（Зоопарк XII Місяців），在其官網的第一句如是說。不論在過去的報道或是網上評價來看，Zoo XII Months 都曾是一家頗受歡迎的旅遊熱點；這個動物園更曾成功繁殖五頭白獅子，證明了園內人員的專業與心機並不兒戲。

俄烏戰爭爆發後，園內的動物有很多都沒有成功撤離，即使得以倖存至今，也是飽歷驚嚇創傷，如今面對寒冬又將至，園內糧食與燃料短缺教人不安。目前在缺乏遊客的情況下，動物園僅以收取捐款見步行步，園內員工也繼續想盡方法為動物們保暖，與牠們共同進退。

攝影：Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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