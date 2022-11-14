【國際影像】伊斯坦堡市中心爆炸　6死81傷　埃爾多安：疑似恐襲

土耳其伊斯坦堡周日（13日）發生爆炸案，造成至少6死81傷。事發在當地一條著名商業街獨立大街（Istiklal Avenue），下午4時許人流正旺，現場突然出現火光及巨響，逛街的人群慌忙走避。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表示事件成因正在調查當中，但認為有可能是恐怖襲擊，又指企圖以恐怖行為令土耳其投降是不會成功的。其後土耳其警方拘捕一名嫌犯，並指控炸彈襲擊是受敘利亞北部的庫爾德武裝分子指使。司法部長博茲達（Bekir Bozdag）在一個電視訪問中透露，疑犯是一名女性，在現場逗留約40分鐘，她離開後不久長櫈上的一個袋子便發生爆炸，稱袋中可能放有遙控或計時炸彈。

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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