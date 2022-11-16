【國際影像】特朗普捲土重來　參選2024年大選　歡呼與嘲諷同響起

特朗普宣布競逐2024年美國總統大選。他在當地時間11月15日晚上，於其佛羅里達州（Florida）海湖莊園（Mar-a-Lago）的舉辦活動，期間宣布消息。「為了令美國再次變得偉大，今晚我宣布參加美國總統大選。」

作為回應，拜登團隊旋即在推特上載短片，配上「特朗普辜負美國」的標題，數說特朗普任內的各種失敗；不少政界人士，包括部分共和黨人亦發言嘲諷，更有電視台在轉播特朗普發言期間截斷訊號。儘管拜登受俄烏戰爭、通脹等問題影響民望低落，近日美國中期選舉中，卻未出現「紅色浪潮」（red wave），特朗普的「MAGA」回歸似乎將要面對諸多挑戰。

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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