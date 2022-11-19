圖話｜塗鴉藝術家Banksy烏克蘭留畫作　運用戰火痕跡為烏國人打氣

2022年11月的某一天，烏克蘭裏出現了多組塗鴉，風格與著名塗鴉藝術家Banksy 的作品非常相似。由於Banksy 行蹤一向神秘，故此大家一度以「疑似Banksy 作品」來形容該些牆上畫作，直至到本尊在其社交平台發布短片，記錄其在烏克蘭的作畫過程，直接承認了該些塗鴉確是他最新的在地作品。

這些作品運用了烏克蘭受戰火蹂躝過的環境，例如面目全非的住房與學校、一堵牆身遺下的洞、別人留下的塗鴉、破椅還有路障，契合他的畫作，形成幾組搬不走卻在振奮人心的作品。Banksy 的影片末段亦期許，這些作品能表達與烏克蘭人同在一陣線上的心情。

攝影：Getty Images、美聯社、視覺中國

圖片編輯：周穎瑤

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