【圖輯】中國多地現示威　持白紙反嚴厲封控　中大、中環市民聲援

新疆烏魯木齊在11月24日發生奪命火警，導致10死9傷慘劇。事件中居民無法及時逃生，消防無法靠近救火，被歸咎是長期封控釀成的惡果，激發多地民眾示威，表達對當局以及對「動態清零」政策的不滿。

在烏魯木齊固然有大批民眾示威，而在北京、上海、武漢、成都等其他大城市亦有民眾響應，訴求從要求放寬防疫政策，以至爭取人權自由都有，示威者手持白紙，呼叫「不要核酸要自由」、「不自由，毋寧死」。

本港昨（28日）晚上亦有市民聲援內地示威，在中環戲院里、中文大學手持白紙默站，並為烏魯木齊火災的遇難者獻上鮮花和燭光。

攝影：鄭子峰、梁鵬威、Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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