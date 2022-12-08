烏克蘭．圖輯｜寒冬罩基輔　電網仍受空襲威脅　「末日」危機未除

寒冷冬天已降臨烏克蘭，首都基輔上月尾落了今年第一場雪，而天氣預報今個月中開始，連續一個多星期的最高氣溫都在0˚C以下，基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）稱，暫時未需要疏散居民，但如果俄軍空襲持續，「末日」情況也是有可能發生。

「感謝軍隊，昨天為我們攔下了所有射向基輔的導彈。但僅僅是兩周前我們便經歷過一次幾乎全市大停電，當時氣溫還未太冷，但想像一下類似情況出現在今天，在只有-10˚C環境下停水停電，後果會是災難級數。」克利奇科毫不猶豫地說：「我們此刻最需要的是新的防空系統。」他認為攔下未來的空襲攻擊，避免電力系統再受破壞，才是保護人命的最重要關鍵。

攝影：Getty Images、美聯社、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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