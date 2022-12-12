國際影像｜秘魯總統換畫無助平息民怨　街頭示威持續爭取重新大選

秘魯街頭示威已持續了3星期，早在11月下旬已有大批市民反對前總統卡斯蒂略（Pedro Castillo）及其政府，在貪腐與人事任命混亂下繼續執政。其後國會準備表決彈劾卡斯蒂略之際，後者竟先解散國會並實施宵禁，以圖避劫。結果國會亦無視命令，彈劾議案成功通過，卡斯蒂略「自我政變」失敗後已遭拘捕，且被控破壞憲政秩序的叛亂罪。

原政府副總統博盧阿爾特（Dina Boluarte）11日正式就任頂替，成為該國首位女性總統。街頭的亂象卻未有平息，主導者由卡斯蒂略反對者到其支持者及反博盧阿爾特、要求重新大選的市民。博盧阿爾特10日稱會尋求提前大選，但不打算修改憲法。這南美國家街頭的硝煙何時消失，還未有期。

攝影：路透社、美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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