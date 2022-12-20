【圖輯】北京自閉症青年結舌難言　以音樂傳聲　奏出他們的語言

在疫情封控時期，所有人都過得不好。對自閉症患者而言，本已珍貴的交際機會更顯稀罕，幸好還有音樂，讓23歲的Zu Wenbao保持人與人的連結。他和另外4名自閉症患者到音樂老師Chen Shensi的教室上課，更組成樂隊上台表演。

Chen Shensi在北京經營音樂教室，為自閉症患者提供義教，「新冠肺炎令我們不好過，所以我希望盡我所能，透過音樂帶給他們歡樂。」他承認最初跟自閉症患者相處困難，說話要一再重複，無法控制秩序，不過久而久之，師生之間溝通愈來愈好。「他們要與人溝通都十分困難，枉論找到一份正常工作。但他們也許可以作為藝術家謀生。」Chen說：「某程度上，我認為音樂就是他們的語言。」

攝影：Tingshu Wang／路透社

圖片編輯：蘇煒然

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