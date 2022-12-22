【國際影像】澤連斯基訪美　晤拜登到國會演講　俄回應：無助和談

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周三（21日）訪問美國華盛頓，是自2月俄烏開戰以來，他首次外訪。

澤連斯基首先到白宮，獲美國總統拜登（Joe Biden）迎接，澤連斯基稱這次能夠外訪，是證明了有賴美國援助，使情況受控。拜登則指了解烏克蘭渴望和平，惟俄羅斯無意停戰，美國會繼續站在烏克蘭一方。澤連斯基其後又到美國國會演講，他重申烏克蘭不會投降，又感謝美國提供援助，稱「你的金錢不是慈善，它是向全球安全以及民主的投資。」演講期間多次獲全場站立鼓掌。

俄羅斯克里姆林宮其後回應，指澤連斯基此行沒有正面影響，俄羅斯看不到任何跟基輔和談的機會。

攝影：Getty Images、美聯社、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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