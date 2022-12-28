【2022年回顧．圖輯】戰火蔓延、領袖離世　通訊社圖片看風雨之年

世界多個國家決心與病毒共存，以開新章姿態踏進2022年。然而在前方等候的，卻是殘酷的戰爭、極端天氣、紛爭和壓迫。

俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭，使生靈塗炭，也使環球能源和糧食供應大受影響。反常的天氣一波接一波，旱災令江河見底，水災化城市為澤國。頻密發生人禍，槍擊案、人踩人慘劇，使人流淚。這一年我們亦失去了多位領袖，包括日本前首相安倍晉三、英女王伊利沙伯二世、前中共中央總書記江澤民等先後離世。

幸好在年尾的世界盃中，美斯成功捧盃，讓我們還能感受追夢的意義和熱誠。「01影像」精選通訊社新聞照片，回顧過去風雨飄搖的一年。

攝影：Getty Images、美聯社、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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