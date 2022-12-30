國際影像｜球王比利不敵癌魔享年82歲　世界各地悼足球傳奇偉人

「球王」比利在2022年10月證實患上末期結腸癌後，多次傳出病情惡化，最終在2022年12月29日病逝，享年82歲。他在1977年便已退役，如今中青年人可能會想起他是世界上數一數二的「燈神」，看好的球隊倒灶率甚高；但他退役前在足球界的紀錄至今仍傳奇：17歲之齡便在世界盃賽事演上帽子戲法，整個足球生涯參戰1363場正式比賽，取得1279個入球，這些也不過是他個人持有多個世界紀錄的一部分而已。

這位國際足總認可的「球王」，當然曾為巴西的足球史寫下極光輝的歷史，也成為無數足球員的啟蒙。比利終撒手塵寰，巴西人以至全球球星都紛紛哀悼一代偉人的殞落，也感謝他為世界上的足球愛好者留下傳奇。

攝影：路透社、美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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