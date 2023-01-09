國際影像｜巴西示威者拒認大選結果　闖國會大廈複製美國國會騷亂

巴西去年總統大選，盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）擊敗博爾索納羅（Jair Bolsonaro）第三度掌權，並在今年1月1日宣誓就任。博爾索納羅的支持者拒絕承認大選結果，連日示威賭路，更在軍營外集會，要求軍方政變。

周日（8日）大批博爾索納羅支持者衝擊國會大廈、總統府及最高法院，闖入其中進行破壞，情況竟似2021年美國國會山莊騷亂，特朗普的支持者衝擊國會一樣。巴西警方出動催淚彈和水炮車鎮壓，約3小時多一點重奪各政府大樓的控制權，拘捕多名示威者。盧拉譴責示威者行為是狂熱的法西斯主義，稱會找到及懲罰所有破壞者，他又指博爾索納羅的言論煽動了這次騷亂。

攝影：路透社

圖片編輯：蘇煒然

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