【高鐵復通．圖輯】停駛三年再起動　市民回鄉過年　旅客南下遊港

廣深港高鐵香港段於2018年9月通車，惟運作一年多便遇上新冠肺炎疫情，一停三年。近日香港與中國內地恢復免檢疫通關，高鐵亦在今日（15日）恢復通車。

在西九龍站開出的頭班列車於早上7時3分開出，前往深圳北站。《香港01》試搭7時20分往深圳北及8時01分往廣州東的列車，車上乘客不多，兩班車都有「吉位」，但港鐵指今天多班列車車票已售罄。訪問首日乘坐高鐵的乘客，有市民預備探親和旅遊，也有來港讀書的內地生回鄉過農歷年。南下的高鐵在大約早上8時抵港，有公幹人士來港見客戶，也有遊客表示預備到迪士尼樂園及海洋公園玩。

攝影：鄭子峰、廖雁雄

圖片編輯：蘇煒然

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