【烏克蘭．圖輯】直升機幼兒園旁墜毀　17死包括內務部長及一兒童

烏克蘭一架直升機1月18日在基輔市郊城鎮布羅瓦雷（Brovary）墜毀，落在民居及一間幼兒園旁邊，引起大火，造成至少17人死亡，包括機上的內務部長莫納斯特爾斯基（Denys Monastyrskyy）以及地面1名兒童，另有25人受傷。

直升機載有莫納斯特爾斯基、隨行官員及機員等共9人，原本飛往卡爾可夫，惟中途墜落，機上全部人員死亡，莫納斯特爾斯基是俄烏開戰至今，死亡的最高級烏克蘭官員。地面傷亡之中，死亡兒童1名，受傷兒童11名。

意外原因未明，但當日在基輔附近未有戰鬥報告。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）下令徹查事件。

攝影：Getty Images、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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