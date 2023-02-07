土耳其地震．圖輯｜7.8級強震下建築土崩瓦解　土敘失逾4000人命

土耳其南部2月6日發生黎克特制7.8級強烈地震，造成土耳其及接壤的敘利亞嚴重傷亡。截至2月7日中午，土其耳有超過3000人死亡，敘利亞亦有1444人死亡。

7.8級主震發生在當地時間凌晨4時許，震央鄰近南部城市加濟安泰普，深度17.9公里，遠至塞浦路斯及黎巴嫩都能感受到得到。約9小時後發生另一次7.5級震動，強度遠超一般餘震。世衛稱死亡人數恐繼續增加，最高甚至可達現時8倍。

即使幸運保命，土耳其及敘利亞冬季寒冷，多個受影響地區氣溫可低至0˚C以下，無家可歸的居民在空曠營地中，只能望着已無法遮風擋雨的家流淚。

攝影：Getty Images、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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