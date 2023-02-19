土耳其地震．圖輯｜累計死亡4萬6千人　搜救即將結束　重建仍漫長

土耳其2月6日的大地震造成嚴重破壞，截至周日上午，土耳其敘利亞合共超過46,000人死亡，且仍然多人失蹤。事發接近兩周，尋獲生還者的希望亦愈來愈渺茫，部分外來救援團隊，包括中國及香港的救援隊陸續離開。而土耳其災害與應急管理署（AFAD）亦表示，搜救工作將於19日晚上結束。

數以十萬計的房屋倒塌，無家可歸的災民住在簡陋的帳篷裏，靠救濟物品度日。不遠處傾斜的房屋和小山一樣的瓦礫，說明這種生活仍要持續。小朋友還未適應原來的世界，便要經歷巨變，有團體組織義教，協助他們排解憂愁，小朋友卻在臨時教室裏砌着積木，詢問：「這能抵抗地震嗎？」

攝影：Getty Images、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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