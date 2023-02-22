【財政預算案．圖話】派五千元消費券　啟動「開心香港」刺激消費

財政司司長陳茂波今日（22日）在立法會宣讀新一份的《財政預算案》，以「穩中躍進、共拓繁榮新願景」為主題，他指香港經濟正值復蘇初段，市民和不少企業仍然承受相當壓力，因此今年採取「中間偏鬆」的財政姿態，這一份仍然是赤字預算。

就派糖措施，政府今年會繼續發放總額5,000元電子消費券，第一期3,000元在4月發放。另外，政府亦寬減多項課稅、寛減差餉、補貼電費、向綜援人士發額外半月糧等。為疫後恢復，政府撥款推動力吸訪客，省靚香港招牌：除了二月初推出面向外地遊客的「你好，香港」，再以市民為對象啟動「開心香港」，透過美食市集、嘉年華等活動刺激本地消費。

攝影：夏家朗、盧翊銘

圖片編輯：蘇煒然

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