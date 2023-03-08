【國際影像】格魯吉亞「外國代理人」法案首讀　國會外爆示威衝突

具爭議的「外國代理人」法案在格魯吉亞國會通過首讀，引發民眾示威，在國會建築外與警察爆發衝突，警方使用催淚彈和水炮車驅散。

「外國代理人」法案要求所有團體或組織，一旦資金的20%或以上是來自外國，便需要登記為「外國代理人」，否則會面臨罰則。示威者認為此法案和俄羅斯2012訂立的法例相似，目的是打壓異見者，並會阻礙格魯吉亞加入歐盟。

獨立候選人出身的格魯吉亞總統祖拉比什維利（Salome Zourabichvili）正訪問美國，她以影片發言表示站在示威者一方，稱法案遞到她桌上時會動用決否權。不過總理加里巴什維利（Irakli Garibashvili）及其政黨格魯吉亞夢想在國會佔多數席位，之前亦試過推翻總統的否決。

攝影：路透社

圖片編輯：蘇煒然

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