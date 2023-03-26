【圖輯】歡眾復常回湧Art Basel　藝術空間裏找新出口

2020年起世界藝博會因疫情肆虐經歷市場疲態，幸而口罩令的解除迎來不一樣春天，我城舉辦近年最大規模巴塞爾實體展會。單單開幕前預覽日，候鳥般到處飛的各地觀眾一湧而至，會場不時上演久別重逢的劇目。一個相擁、一聲「好久不見」，一邊觀賞藝術作品，一邊把酒暢談三年來的種種過往。

脫去厚沉沉的口罩，露出容貌與表情直視友人，親眼目睹甚至觸摸藝術品，感覺卻陌生又熟悉。大抵生活怪誕和超現實，奈何比起藝術創作更無邊無際，但不可否認作品箇中含義還需配合實體交流才更顯質感。

面對得來不易的復常，作為藝術商業化表表者的港人，又能否通過觀眾素養和策展設計等，向世界展現新魅力，說好香江藝術故事？

攝影、圖片編輯：林靄怡

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