【土耳其地震．圖輯】殮葬員日夜埋葬死者　墓地竟變成暫住的家

土耳其2月發生大地震，導致超過54,000人死亡，數以百萬人無家可歸。殮葬員Ali Dogru日以繼夜在墓地埋葬死者，出於害怕和家人分隔，索性將全家從滿佈裂痕的公寓接走，暫居於小型巴士，停泊在墓地旁邊，讓他隨時能回到家人身邊。

由於學校仍然停課，Ali的兒子大多數時間陪伴在母親旁邊，有時則和堂兄弟們在墓地裏玩耍；堂兄弟一家亦搬到墓地旁邊的帳幕暫住。「我計劃一有空閒，便會帶他們去旅行。他們因為和我住在這裏，看得太多屍體了。」Ali說。較大的兒子們沒有投訴，但小兒子開始咬指甲，嚷着要回家。他們的家有多處裂痕，雖然當局指沒有即時危險，但未能完全令Ali放心，「我們正試着克服恐懼。」

攝影：Susana Vera／路透社

圖片編輯：蘇煒然

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