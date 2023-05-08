【查理斯加冕．圖輯】加冕音樂會　午餐盛會和派對　民眾熱烈慶祝

英王查理斯三世（King Charles III）於5月6日完成加冕儀式，再加上周一（8日）增設一天假期（bank holiday），英國普天同慶。

當局在温莎城堡外舉行大型的加冕音樂會，邀請多位本地和國際明星上台表演，約2萬人現場觀看。多個公園亦設大型電視屏幕直播音樂會，民眾在醉人歌聲中享受悠閒假期。除此之外，各個社區舉行「午餐盛會」（Big Lunch），鄰里一同在戶外用膳，分享美食和快樂。英國辛偉誠亦在唐寧街主辦「午餐盛會」，邀請社區志工、烏克蘭難民、青年團體，還有美國第一夫人吉爾（Jill Biden）出席。

攝影：Getty Images、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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