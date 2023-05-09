【國際影像】紐約非裔無家者遭勒頸亡　民眾示威變衝突多人被捕

非裔美國人Jordan Neely（30歲）於5月1日乘搭紐約地鐵期間，遭24歲前海軍陸戰隊成員Daniel Penny從後勒頸死亡。Neely是一名無家者，且有精神病患記錄，目擊者表示Neely在車廂中大叫肚餓和口渴，脫下外套丟在地上，又稱「我很累了，我不在意被關進監獄，我準備好死了。」隨後Penny將Neely拖到地上並從後勒頸約15分鐘，Neely失去意識，送院後證實死亡。

Penny稱Neely恐嚇他和其他乘客，是出於保護其他人才使用武力，Penny在接受問話後獲釋，未有即時被起訴。5月3日驗屍報告顯示Neely死於他殺，民眾對當局處理手法不滿，上街示威甚至跳進地鐵路軌妨礙列車行駛。周一（8日）的示威中十多人被警方帶走，包括一名攝影記者。

攝影：路透社

圖片編輯：蘇煒然

展開