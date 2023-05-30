【國際影像】加沙孩子活在戰爭陰影中　義工小丑為小心靈釋放壓力

加沙地帶長期處於戰爭陰影之下，以色列軍方與哈馬斯（Hamas）之間的大戰與小衝突，從未真正的中斷。當地近半人口活在貧窮之中，每當空襲發生，除了自己的家根本無處可逃，而以軍為了擊殺哈馬斯要員，往往將民居捲入其中。

在這樣的環境下，小朋友的心靈往往最易被壓垮。將關門聲誤以為是炸彈爆炸，每晚發惡夢……當地精神科醫生表示，很多小朋友出現失睡、焦慮、尿床的情況，而且傾向黏着父母不肯出門。

人道組織走訪受影響的市鎮，義工穿上小丑裝表演雜技，帶領小朋友玩集體遊戲，贈送禮物；醫生和小朋友聊天，向家長提供建議。「為了小朋友的健康和未來，（與以軍達成）長久的和平是必要的，停止反反覆覆的戰鬥。」

攝影：路透社

圖片編輯：蘇煒然

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