【圖輯】李小龍逝世50年　香港功夫文化與現代生活相碰撞

李小龍將武術帶到國際大銀幕，震撼了影壇，深深影響整代人，使學習詠春的風氣流行起來。在這位一代巨星發跡的地方——香港，傳承武術文化理應容易，但現實往往充滿了挑戰。

香港生活步伐急促，與練習武術所需的時間和耐性相矛盾，最終留下來長期練習的學員是少數。而高昂的生活成本亦便經營詠春拳館變得困難。「租金非常貴，學生的學費根本不足夠填補。」詠春體育會主席Dennis Lee（李煜昌）說：「你怎能以此作為事業？」他在教拳以外經營物流公司平衡收入。

Dennis Lee感嘆：「功夫是一門藝術，而藝術是跟隨一生的。」

攝影：Tyrone Siu／路透社

圖片編輯：蘇煒然

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