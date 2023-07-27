【國際影像】熱浪侵襲地中海多國　山火四起吞噬人命與財產

地中海多個國家受熱浪侵襲，極端天氣下山火頻生，消防為救火疲於奔命。

在阿爾及利亞至少34人死亡，希臘亦是重災區，羅得島（Rhodes）上有超過2萬人需要疏散、維亞島一架消防飛機在投擲水彈後意外墜毀山邊，兩名消防員死亡。西班牙、葡萄牙、意大利等亦有山火肆虐。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）說：「我就直說了，全球面臨氣候變化，地中海尤其是當中熱點，並沒有神奇手段去防衛，有的話我們一早採用了。」希臘經濟依賴旅遊業，頻繁的山火對它構成嚴重打擊。

攝影：路透社

圖片編輯：蘇煒然

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