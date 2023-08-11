【7月精選影像】布氏鯨枉送性命　颱風泰利襲港　DSE、升中放榜

回歸紀念日再沒有七一遊行，以前多數被用作遊行起點的維多利亞公園，今年有團體舉辦「維園慶回歸」活動。

一條布氏鯨七月中誤闖本港水域，在西貢一帶出沒，惹來全城熱議和「觀鯨潮」，惜不久後鯨魚被發現身上有傷，月尾更浮屍海面。颱風「泰利」在月中吹襲本港，天文台懸掛8球風球，市民多了一日「風假」，不少人到海邊追風。升中派位、中學文憑試（DSE）相繼放榜，有人歡喜有人愁。書展、動漫節吸引市民入場參觀，逼爆會展。

「01影像」精選7月份精彩照片，以影像回顧本月城中大事。

攝影：《香港01》攝影部

圖片編輯：蘇煒然

展開